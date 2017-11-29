Испанская полиция начала операцию против "грузинской мафии", сообщили СМИ
Корпус национальной полиции Испании и национальная полиция Каталонии утром в среду начали операцию против "грузинской мафии" в Каталонии и Мадриде. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Periodico со ссылкой на полицейские источники.
Полицейские провели обыски в нескольких домах в Барселоне. Также проводятся обыски в Мадриде в рамках операции против организованной преступности.
По предварительным данным, среди задержанных – супруга главаря "мафии", пишет газета.
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