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В более чем 40 селах Диарбекира объявлен запрет выходить на улицы


В более чем 42 селах Диарбекира в провинциях Лидже, Коджакей, Кулп, Хазро и Силван, в рамках АТО, осуществляемой против боевиков Рабочей партии Курдистана (PKK) объявлен запрет выходить на улицы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Доган». 

Комендантский час объявлен утром 29-го ноября, он продлится до особого распоряжения.

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