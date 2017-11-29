В более чем 40 селах Диарбекира объявлен запрет выходить на улицы
В более чем 42 селах Диарбекира в провинциях Лидже, Коджакей, Кулп, Хазро и Силван, в рамках АТО, осуществляемой против боевиков Рабочей партии Курдистана (PKK) объявлен запрет выходить на улицы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Доган».Комендантский час объявлен утром 29-го ноября, он продлится до особого распоряжения.
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