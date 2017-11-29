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Делегация Министерства обороны Армении отправилась в Москву


Делегация во главе с заместителем министра обороны Армении – председателем государственного комитета по военной промышленности  Давидом Пахчаняном отправилась в Москву. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства обороны Армении.

 29-го ноября, делегация Министерства обороны Армении примет участие в очередном заседании комитета по военной промышленности при Совете министров обороны стран СНГ.

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