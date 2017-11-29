Бывшему старшему прокурору предъявлено обвинение в получении крупной взятки: он задержан

В ОСС Армении 9-го июня 2012 года было возбуждено уголовное дело по статьям о подделке документов, мошенническом хищении имущества и взяточничестве.

В рамках возбужденного еще в 2012 году уголовного дела теперь уже бывшему старшему прокурору предъявлено обвинение в получении крупной взятки.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью ОСС Армении, в июне 2012 г было возбуждено уголовное дело по факту подделки документов, присвоения имущества, получения взятки. В рамках дела установлено, что для получения кредита в размере 40 тысяч долларов гражданин Сергей Апоян представил фальшивое свидетельство о собственности. Бывший уже старший прокурор прокуратуры Арабкир и Канакер-Зейтун Хачатур Багдасарян, при посредничестве Артура Гукасяна, потребовал взятку в размере 9 тысяч долларов, чтобы «закрыть глаза» на представленную фальшивку. Деньги были переданы по частям в сентябре того же года. Багдасарян был привлечен к делу в качестве обвиняемого, поскольку он решил скрыться от следственного органа, он был объявлен в розыск. Дело было приостановлено. Х.Багдасарян был обнаружен в Украине и 24 ноября доставлен в Армению. В тот же день производство уголовного дела было возобновлено, Багдасаряну предъявлено обвинение по п.2 ч.4 стать 311 УК Армении. 25-го ноября 2017 года решение о применении в отношении бывшего старшего прокурора меры пресечения в виде задержания было подтверждено в суде первой инстанции Арабкира и Канакер-Зейтуна.

Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.