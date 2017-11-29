Комиссия НС Армении дала отрицательное заключение по поводу инициативы фракции «Елк» о выходеАрмении из состава ЕАЭС

После обсуждения инициативы фракции «Елк» о выходеАрмении из состава ЕАЭС в постоянной комиссии НС Армении по внешним связям 29 ноября состоялось голосование, по результатам которого проект был отклонен.

Как передает «Арменпресс» , «за» проголосовали депутат от блока «Царукян» Арарат Зурабян и депутат от фракции «Елк» Артак Зейналян. Все остальные депутаты проголосовали против проекта.