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Комиссия НС Армении дала отрицательное заключение по поводу инициативы фракции «Елк» о выходеАрмении из состава ЕАЭС


После обсуждения инициативы фракции «Елк» о выходеАрмении  из состава ЕАЭС в постоянной комиссии НС Армении по внешним связям 29 ноября состоялось голосование, по результатам которого проект был отклонен.

Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали депутат от блока «Царукян» Арарат Зурабян и депутат от  фракции «Елк» Артак Зейналян. Все остальные депутаты проголосовали против проекта.

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