Все российские поезда пойдут в обход Украины до конца года

Движение всех поездов будет переведено на новую железнодорожную линию в обход Украины Журавка - Миллерово до конца года, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, выступая на III Железнодорожном съезде, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"До конца этого года это направление заработает в полном объеме, и мы полностью переведем движение поездов, в соответствии с нормативным графиком, это 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых поездов", - сказал он.

Новая железная дорога протяженностью 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. На пути построено семь новых железнодорожных станций.





