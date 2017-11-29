Аномальная зима и беспримерная жара: начальник Гидрометцентра Армении Гагик Суренян подводит итоги года

Для Армении 2017 год оказался полным аномалиями погодно-климатических условий.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник Гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян, подводя итоги года.

«Аномальной была зима, когда в январе-феврале, особенно, в Араратской долине 60 дней кряду держались морозы и туман. Средняя температура при этом была на 8-9 градусов ниже нормы. Весна более или менее соответствовала климатическим нормам, год отличился отсутствием заморозков в Араратской долине, благодаря чему были получены высокие урожаи»,- сказал начальник Гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян, подводя итоги года.

По его словам, летом в Армении была особо высокая температура. «В Араратской долине был отмечен температурный максимум - 42.6 градусов, в Ереване - 41.8 градусов. год отличился тем, что в Ереване 2 недели подряд средняя температура держалась в районе 38-42 в течение 13-15 дней – выше 40 градусов. Осадков в июле-августе выпало крайне мало, по этой причине возникали пожары, беспрецедентные для Армении»,- сказал начальник Гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян, подводя итоги года.

По его словам, в октябре-ноябре температура держалась в пределах нормы, осадки – также.