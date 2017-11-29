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В Ереване будут установлены новые мемориальные доски


В ходе заседания Совета старейшин Еревана, созванного 29-го ноября, которое вел мэр Еревана Тарон Маргарян, члены совета обсудили и одобрили проекты решений об установке мемориальных досок, увековечивающих память народной артистки РА Офелии Амбарцумян, заслуженного артиста РА Норайра Ованнисяна, государственного деятеля, ученого, профессора Семена Ахумяна, народного художника РА Славика Пароняна, академика, доктора медицинских наук, профессора Сурена Авдалбекяна и заслуженного врача-педиатра АрмССР Изабеллы Давтян. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

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