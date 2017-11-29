Сборка самого большого в мире елочного шара началась на Поклонной горе

Не знающий аналог музыкальный елочный шар с танцплощадкой внутри начали собирать в среду на Поклонной горе, сообщает портал московской мэрии. Высота новогодней игрушки вместе с крепежом для нитки - 17 метров, диаметр - около 11 метров. Внутри шара установят динамики, проигрывающие новогодние музыкальные композиции и песни о Москве, говорится в сообщении. На Поклонной горе конструкция появится во второй раз. В 2016 году она вошла в Книгу рекордов Гиннесса в номинации "Самая большая светодиодная скульптура в мире", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

На Поклонной горе также появятся ледяные копии величайших строений и памятников мира: Эйфелева башня и собор Парижской богоматери, Биг-Бен, статуя Христа Искупителя, сообщает портал мэрии.