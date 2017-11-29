В Индонезии жертвами оползней и наводнений стали около 20 человек

Около 20 человек погибли от оползней и наводнений, вызванных циклоном, в индонезийской провинции Восточная Ява. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Синьхуа.

По данным агентства, 15 человек погибли в результате оползней и четыре стали жертвами наводнений.

Циклон пришел в провинцию во вторник и стал причиной оползней и наводнений в 28 районах и городах островов Ява и Бали. На данный момент тысячи домов еще затоплены, отмечается в материале.

"Прогнозируется, что циклон покинет Индонезию в четверг, но еще сохранятся сильные ветры и огромные волны на Яве и Бали", — сообщил представитель национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо (Sutopo Purwo Nugroho), которого цитирует агентство.

Власти проводят поисково-спасательные операции. В оказании чрезвычайной помощи задействованы военнослужащие, полицейские, сотрудники агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и волонтеры.