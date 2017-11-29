Бако Саакян принял начальника Госслужбы социального обеспечения Армении Ованнеса Саакяна

29 ноября Президент Республики Арцах Бако Саакян принял начальника Государственной службы социального обеспечения Министерства труда и по социальным вопросам Республики Армения Ованнеса Саакяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

На встрече, в которой принял участие министр труда, социальных вопросов и миграции Республики Арцах Самвел Аванесян, был обсужден ряд вопросов, касающихся осуществления разных программ в сфере социального обеспечения Арцаха и сотрудничества двух армянских республик в этом направлении.Президент Саакян подчеркнул, что взаимодействие соответствующих компетентных органов двух государств находится на должном уровне, выразив надежду, что тесное сотрудничество будет носить постоянный характер.