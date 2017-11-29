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В Италии сына "босса боссов" мафии приговорили к принудительным работам


Джузеппе Сальваторе Риина, сын Сальваторе "Тото" Риина, проведет один год в исправительной тюрьме. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает La Repubblica.

По информации издания, Джузеппе Сальваторе Риина, который был признан опасным для общества и находился под наблюдением, заподозрили в нарушении нескольких законов. В частности, сын итальянского мафиози, как заявляют правоохранители, имел контакты с наркоторговцами.

Джузеппе Сальваторе Риина ранее был судим за участие в преступной группировке и провел в тюрьме почти девять лет. Его отец, Сальваторе "Тото" Риина, также известный как "босс боссов" коза ностра, скончался почти две недели назад в возрасте 87 лет. Он получил несколько пожизненных сроков по обвинению в организации многочисленных убийств.

 

 



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