В Армении будут реализованы программы по созданию новых особо охраняемых природных территорий

По инициативе Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы сегодня проводятся парламентские слушания по теме «Состояние особо охраняемых природных территорий РА, проблемы и пути их решения».

В слушаниях участвуют более 10 экспертов. Как передает «Арменпресс», на слушаниях присутствует и министр охраны природы Армении Арцвик Минасян.

Как сказал министр охраны природы Армении Арцвик Минасян: «Несмотря на то, что зарегистрирован прогресс в сравнении с рядом других стран, однако считаем, что этого недостаточно и необходимо стремиться увеличить и расширить особо охраняемые природные территории, сделать более регулярными системы охраны».

По словам министра, в ближайшее время будут осуществлены программы по созданию новых особо охраняемых природных территорий. «Нужно изменить базовый подход, в отличие от того потребительского подхода, который превалировал в эериод переходной экономики, когда социальные условия не позволяли бережно относиться к нашей природе»,- сказал министр охраны природы Армении Арцвик Минасян.

Он сказал, что в данный момент особо охраняемые природные территории составляют около 13.1% от всей территории, чего явно недостаточно, и площади особо охраняемых природных территорий РА надо увеличить.

«В данный проект планируется включить “Джермук”, национальный парк “Татев”. Частные компании и лица уже выразили желание участвовать в процессе создания особо охраняемых природных зон, что мы поощряем. Подобную инициативу, в частности, проявил Гагик Царукян. Весьма ценно, когда вносится вклад в вопрос формирования особо охраняемых природных территорий и осуществления надлежащей охраны», – сказал министр охраны природы Армении Арцвик Минасян.