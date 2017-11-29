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CNN: Обама планирует встретиться с Си Цзиньпином в Шанхае


Бывший президент США Барак Обама планирует встретиться с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином во время пятидневной поездки, в ходе которой посетит Китай, Индию и Францию. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на официального представителя Обамы Кэти Хилл.

"Обама в качестве президента выстроил отношения тесного сотрудничества с председателем [КНР] Си Цзиньпином по кругу вопросов от развития глобальной экономики до противодействия изменению климата на планете. Он [Обама] рассчитывает встретиться со своим бывшим визави", - сообщила она.

По ее данным, 44-й президент США отправился в турне во вторник. Обама выступит с речью на форуме, посвященном борьбе с климатическими изменениями на Земле в Шанхае, где рассчитывает пересечься с Си Цзиньпином. В Нью-Дели бывший глава государства встретится с 280 наиболее перспективными представителями индийской молодежи, а также с премьер-министром страны Нарендрой Моди. В Париже у Обамы также намечено выступление, тема которого и аудитория не оглашается.

 

 



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