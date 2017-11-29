Двойное гражданство связывает человека с родиной: в этом году около 7 тысяч человек получили в Армении двойное гражданство

За январь-сентябрь 2017 года для получения армянского гражданства обратились 6866 человек, за весь 2016-й год - 7.229 человек. В беседе с «Арменпресс» начальник управления виз и паспортов полиции Армении Мнацакан Бичахчян сказал, что за январь-сентябрь 2017 года в получении армянского гражданства было отказано в 356 случаях, а в 2016-м году – в 840 случаях. «Отдельной статистики по странам и национальностям не ведется »,- сказал начальник управления виз и паспортов полиции Армении Мнацакан Бичахчян.

Несмотря на то, что официальной статистики нет, директор фонда «Возвращение в Армению» Вардан Марашлян сказал, что чаще для получения армянского гражданства обращаются граждане Сирии, Ливана, Грузии.

«В свое вреня институт двойного гражданства был создан для того, чтобы связать Армению с диаспорой. В непрямой форме он способствует репатриации, поскольку, имея двойное гражданство, люди чаще ездят на родину, растет их эмоциональная привязанность, и люди начинают думать о репатриации»,- сказал директор фонда «Возвращение в Армению» Вардан Марашлян.

По его словам, во многих странах двойное гражданство запрещено. В Армении же лица с двойным гражданством рассматриваются как полноценные граждане Армении.