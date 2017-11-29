СМИ: Виктория станет первым штатом в Австралии с разрешенной эвтаназией

Австралийский штат Виктория станет первым в стране, в котором будет легализована эвтаназия. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом передает телеканал ABC.

По данным телеканала, закон ступит в силу в середине 2019 года. Дебаты в парламенте о законе о легализации эвтаназии заняли около 100 часов, в результате он был одобрен. Далее законопроект будет передан губернатору для получения королевского одобрения.

"Я горжусь тем, что мы поставили право сострадания в центр нашего парламентского и политического процесса", — заявил премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс.