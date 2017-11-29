Южнокорейская разведка не исключила нового ядерного испытания в КНДР

Национальное агентство разведки Южной Кореи считает, что вслед за пуском в ночь на среду новой баллистической ракеты КНДР может провести новое ядерное испытание. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщают южнокорейские СМИ.

Об этом заявил, выступая в парламенте страны, представитель разведывательного ведомства. Он также отметил, что по оценкам разведки, целью нынешнего ракетного пуска была демонстрация Соединенным Штатам факта, что новая ракета способна достичь их континентальной части. Кроме того, Пхеньян таким образом продемонстрировал Пекину недовольство введением санкций против КНДР в соответствии с резолюциями СБ ООН.

Еще одной задачей было укрепление внутреннего народного единства, сказал представитель разведки.