Эрдоган возбудит новый иск в отношении Кылычдароглу

Президент Турции Эрдоган возбудит новый иск в отношении лидера оппозиционной Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу. Причина – опубликованные Кемалем Кылычдароглу документы о замешанности близких и друзей Эрдогана в оффшорном бизнесе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

На заседании Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу заявил, что сын, брат, дядя Эрдогана и еще несколько человек, связанных с ними, в 2011 году вывели в офшоры 15 млн долларов. В подтверждение своих слов он продемонстрировал некоторые финансовые документы.

Адвокат Эрдогана Ахмет Озель заявил, что эти документы следует изучить не предмент подлинности и достоверности. «Мы потребуем сатисфакции от Кылычдароглу в суде»,- заявил адвокат Эрдогана Ахмет Озель.