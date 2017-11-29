Дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта
10:56, 29 Ноябрь, 2017
Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 10:00 29-го ноября дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта Армении, на перевале Варденяц – местами гололед.
Межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.