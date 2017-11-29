Любая попытка военного разрешения конфликтов в регионе СНГ должна быть отвергнута: Эдуард Шармазанов

28 ноября вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов в Таврическом дворце Санкт-Петербурга принял участие в совместном заседании комиссии по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам при МПА СНГ и выступил с речью. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Подчеркнув роль постоянной комиссии в деле укрепления стабильности и мира в регионе, вице-спикер НС отметил:

“Вопросы мира, безопасности и стабильности приоритетны для региона СНГ. Однако с сожалением должен отметить, что в регионе СНГ все еще есть нерешенные конфликты, угрожающие безопасной и мирной жизни граждан. Налицо воинственная риторика, ксенофобия, проявления фашизма и расизма некоторых сторон конфликтов. Мы, как члены комиссии, обязаны вместе предупреждать подобные недопустимые явления. Армения выступает с позиций исключительно мирного урегулирования существующих в регионе СНГ конфликтов – на основе международных норм и принятых принципов. Призываю вас к большей решительности в борьбе с воинственной риторикой, ксенофобией и фашизмом”.

В заседании принял участие также постоянный представитель НС РА в МПА СНГ Г.Чилингарян.