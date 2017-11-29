Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян посетил Свободную экономическую зону «Мегри»

Делегация во главе с министром экономического развития и инвестиций Армении Суреном Караяном посетила территорию Свободной экономической зоны «Мегри».

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономического развития и инвестиций Армении, министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян вместе с главным советником премьер-министра Армении Гагиком Мартиросяном, архитекторами-строителями и предпринимателями обошел стройплощадку зоны. Он ознакомился с ходом строительных работ первого этапа Свободной экономической зоны «Мегри», существующими проблемами, дав на месте соответствующие решения.

Строительные работы находятся на заключительной стадии. Таким образом, открытие первого этапа Свободной экономической зоны «Мегри» запланировано на 15 декабря.