Власти Индонезии вновь продлили распоряжение о закрытии аэропорта на Бали

Министерство транспорта Индонезии вновь продлило на сутки - до утра 30 ноября - действие распоряжения о закрытии международного аэропорта "Нгурах-Рай" на острове Бали, где активизировался вулкан Агунг. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила в среду администрация воздушной гавани в своем Twitter.

Аэропорт закрыт с 27 ноября в связи тем, что пепел от вулкана может помешать полетам самолетов в районе острова. За минувшие два дня было отменено около 900 авиарейсов, из них почти 400 - международные.

Туристам, которые не могут вылететь, предлагаются альтернативные маршруты. Отмечается, что закрытие аэропорта уже затронуло почти 60 тыс. иностранных туристов.



