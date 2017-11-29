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Президент Армении Серж Саргсян подписал закон «О военной службе и статусе военнослужащего»


Президент Армении Серж Саргсян 29 ноября подписал ряд законов, принятых парламентом. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. В частности, президент Армении Серж Саргсян 29 ноября подписал законы:

«О военной службе и статусе военнослужащего», «Об обороне», «О внесении изменений и дополнений в закон «О правовом режиме военного положения».

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