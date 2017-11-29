Президент Армении Серж Саргсян подписал закон «О военной службе и статусе военнослужащего»

Президент Армении Серж Саргсян 29 ноября подписал ряд законов, принятых парламентом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. В частности, президент Армении Серж Саргсян 29 ноября подписал законы:

«О военной службе и статусе военнослужащего», «Об обороне», «О внесении изменений и дополнений в закон «О правовом режиме военного положения».