Южная Корея в ответ КНДР провела ракетные пуски

Военные Южной Кореи провели ракетные учения на море, в воздухе и на суше в ответ на запуск КНДР баллистической ракеты. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи (JCS).

По данным JCS, сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы провели 20-минутные объединенные учения "через несколько минут после запуска КНДР баллистической ракеты".

Республика Корея и США продолжат давление и санкции в отношении КНДР с тем, чтобы заставить ее отказаться от ракетно-ядерной программы. Уверенность в этом выразили в среду во время телефонного разговора президенты двух стран Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп, сообщила администрация южнокорейского лидера.

"Мун и Трамп договорились в тесном сотрудничестве с международным сообществом сохранять максимальное давление и санкции в отношении Северной Кореи", - подчеркивается в сообщении.



