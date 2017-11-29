СБ ООН проведет экстренное заседание из-за пуска ракеты КНДР

Совет Безопасности ООН проведет в среду вечером экстренное заседание, на котором обсудит очередное ракетное испытание, проведенное КНДР. Как сообщили в постоянном представительстве США при всемирной организации, встреча состоится в 16:30 по нью-йоркскому времени (00:30 мск четверга), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В американской дипмиссии отметили, что с запросом о проведении заседания обратились США, Япония и Республика Корея "в ответ на последнее испытание Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты". "Сессия Совета Безопасности пройдет завтра, в среду, 29 ноября, в 16:30 по времени восточного побережья США", - говорится в сообщении постпредства.