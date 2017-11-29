Снижение процентных ставок приведет к повышению активности на рынке недвижимости: эксперт

Коммерческий директор по розничным продажам Америабанка Арман Барсегян считает, что снижение процентных ставок приведет к повышению активности на рынке недвижимости, реализуемость недвижимости повысится. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook по ходу вопросов-ответов. По его словам, число сделок на рынке недвижимости в Армении уже выросло. «Возможно, что влияние снижения процентных ставок на рынке недвижимости незаметно на первый взгляд, однако между этими 2 процессами существует связь»,- сказал коммерческий директор по розничным продажам Америабанка Арман Барсегян. По его мнению, в последние годы владельцы относятся к недвижимости не только с позиций потенциальной ее стоимости в будущем, но и с точки зрения нынешней выгоды, которую данная недвижимость в состоянии продуцировать. «По этой логике, выгода, которую данная недвижимость в состоянии продуцировать, а проще – арендная плата, сравнивается с кредитными процентами. Чем сильнее снижаются процентные ставки, тем больше растет востребованность недвижимости, поскольку инвестирование в недвижимость становится прибыльнее»,- сказал коммерческий директор по розничным продажам Америабанка Арман Барсегян. По его мнению, повышение цен на недвижимость не исключено.

С вышеуказанным непосредственно коррелирует активизация ипотечного рынка, что имеет свои причины.Активизация ипотечного рынка обусловлена рядом причин, прежде всего – положительными ожиданиями в нашей экономике. Другое важное обстоятельство – механизм возмещения подоходного налога. По сути, этот механизм будет действовать до января, затем ожидаются измененяи, и некоторые граждане пытаются воспользоваться этими возможностями- сказал коммерческий директор по розничным продажам Америабанка Арман Барсегян. По его мнению, в первом квартале или полугодии будущего года возможен спад на ипотечном рынке, однако в среднесрочном аспекте ипотечный рынок будет постепенно оживляться, а реализуемость недвижимости повысится.