Снижение процентных ставок приведет к повышению активности на рынке недвижимости: эксперт
Коммерческий директор по розничным продажам Америабанка Арман Барсегян считает, что снижение процентных ставок приведет к повышению активности на рынке недвижимости, реализуемость недвижимости повысится. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook по ходу вопросов-ответов. По его словам, число сделок на рынке недвижимости в Армении уже выросло. «Возможно, что влияние снижения процентных ставок на рынке недвижимости незаметно на первый взгляд, однако между этими 2 процессами существует связь»,- сказал коммерческий директор по розничным продажам Америабанка Арман Барсегян. По его мнению, в последние годы владельцы относятся к недвижимости не только с позиций потенциальной ее стоимости в будущем, но и с точки зрения нынешней выгоды, которую данная недвижимость в состоянии продуцировать. «По этой логике, выгода, которую данная недвижимость в состоянии продуцировать, а проще – арендная плата, сравнивается с кредитными процентами. Чем сильнее снижаются процентные ставки, тем больше растет востребованность недвижимости, поскольку инвестирование в недвижимость становится прибыльнее»,- сказал коммерческий директор по розничным продажам Америабанка Арман Барсегян. По его мнению, повышение цен на недвижимость не исключено.С вышеуказанным непосредственно коррелирует активизация ипотечного рынка, что имеет свои причины. «Активизация ипотечного рынка обусловлена рядом причин, прежде всего – положительными ожиданиями в нашей экономике. Другое важное обстоятельство – механизм возмещения подоходного налога. По сути, этот механизм будет действовать до января, затем ожидаются измененяи, и некоторые граждане пытаются воспользоваться этими возможностями»,- сказал коммерческий директор по розничным продажам Америабанка Арман Барсегян. По его мнению, в первом квартале или полугодии будущего года возможен спад на ипотечном рынке, однако в среднесрочном аспекте ипотечный рынок будет постепенно оживляться, а реализуемость недвижимости повысится.