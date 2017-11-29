На некоторых дорогах республики идет снег

По данным Министерства транспорта Армении, по положению на 09:30 29-го ноября в Талине, Маралике, Артике, Гюмри, Ашоцке, Апаране, Арагаце и Абовяне идет снег.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта Армении, на перевале Варденяц – местами гололед.

Межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.