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На некоторых дорогах республики идет снег


По данным Министерства транспорта Армении, по положению на 09:30 29-го ноября в Талине, Маралике, Артике, Гюмри, Ашоцке, Апаране, Арагаце и Абовяне идет снег.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта Армении, на перевале Варденяц  – местами гололед.

Межгосударственные  и республиканские дороги на территории Армении открыты.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.

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