На некоторых дорогах республики идет снег
09:51, 29 Ноябрь, 2017
По данным Министерства транспорта Армении, по положению на 09:30 29-го ноября в Талине, Маралике, Артике, Гюмри, Ашоцке, Апаране, Арагаце и Абовяне идет снег.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта Армении, на перевале Варденяц – местами гололед.
Межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.