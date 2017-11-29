Убийство в Алаверди: подозреваемый задержан

В следственном отделе Туманяна Лорийской области СК Армении возбуждено уголовное дело по случаю убийства 30-летнего жителя Алаверди А. Сирадегяна и нанесения тяжких телесных повреждений 36-летнему А. Макояну.

Вследствие осуществленных оперативных мероприятий выяснились некоторые обстоятельства дела, подозреваемый задержан. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

В районе 01։05 29-го ноября 2017 года из МЦ Алаверди было получено сообщение о том, что к ним были доставлены труп 30-летнего жителя Алаверди Айка Сирадегяна, с колото-резаной раной в области шеи, и житель Алаверди Армен Макоян, 1991 г.р., с проникающим ранением в области брюшной полости.

На место происшествия выехала оперативно-розыскная группа, во главе с начальником следственного управления Лорийской области Татулом Шушаняном. Вследствие осуществленных оперативных мероприятий выяснилось, что Айк Сирадегян и Армен Макоян пострадали в ходе одного и того же инцидента.

В следственном отделе Туманяна Лорийской области СК Армении было возбуждено уголовное дело по ст. 104 и 112 УК Армении, по случаю убийства 30-летнего жителя Алаверди А. Сирадегяна и нанесения тяжких телесных повреждений 36-летнему А. Макояну.

Вследствие осуществленных оперативных мероприятий выяснились некоторые обстоятельства дела, подозреваемый – житель Алаверди, 1989 г.р., был задержан.

Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.