Предстоящие новости: 29.11 2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 29-го ноября, в Зале заседаний НС Армении состоятся парламентские слушания на тему «Текущее состояние особо охраняемых территорий природы Армении: проблемы и пути решения».

В мэрии Еревана состоится заседание Совета старейшин Еревана.

Сегодня, 29-го ноября, состоится пресс-конференция ираниста Вардана Восканяна.

Сегодня, 29-го ноября, состоится пресс-конференция арабиста Айка Кочаряна.

В Ереване состоится форум на тему «День армяно-швейцарского бизнеса 2017».

Сегодня, 29-го ноября, состоится пресс-конференция начальника отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагика Суреняна.

В Кукольном театре имени Туманяна состоится концерт «Концерт Ичитаро – Голос мира», посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Японией.

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