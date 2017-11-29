Европейские индексы - 28-11-17

МОСКВА, 29 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.46% и составил 13059.53 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.57% и составил 5390.48 пункта, британский FTSE вырос на 1.04% и составил 7460.65 пункта, российский MICEX вырос на 0.17% и составил 2149.45 пункта, а RTSI снизился на 0.25% и составил 1156.19 пункта.