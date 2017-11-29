Цены на цветные металлы - 28-11-17

ЛОНДОН, 29 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 28 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.49% и составила 2113.50 долларов США, цена на медь снизилась на 1.34% и составила 6827.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.49% и составила 2455.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.59% и составила 11470.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.23% и составила 19520.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.97% и составила 3156.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 7.03% и составила 68500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.