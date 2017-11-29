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Межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты


МЧС Армении сообщает, что по положению на 08:30 29-го ноября  на территории Армении нет закрытых и труднопроходимых дорог.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, 30-го ноября днем,  1-3-го декабря, осадков не ожидается. 30-го ноября ночью в значительной части областей ожидаются осадки.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.

В Котайке, Талине и Апаране идет снег. Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

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