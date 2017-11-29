Тигран Петросян – среди лидеров открытого турнира по шахматам в Цахкадзоре

В Цахкадзоре состоялись партии 6-го тура открытого турнира по шахматам. Как передает Арменпресс, из представителей Армении в этом туре Тигран Петросян, Роберт Ованнисян, Арам Акопян, Арман Микаэлян, Арам Пашикян, Айк Варданян одержали победы.

Рафаэл Ваганян сыграл вничью.

Лидируют Тигран Петросян, Ринат Джумбаев, украинский шахматист Виталий Бернадский и Марин Босиочич, набравшие по 5 очков.

С 22 ноября по 2 декабря Академия шахмат Армении совместно с Федерацией проводят международный турнир «Цахкадзор Open», который проходит в отеле Цахкадзор Marriott по швейцарской системе, в группах А и Б, в 9 турах – согласно правилам ФИДЕ.

За звание победителя борются 160 шахматистов из 17 стран, в том числе 23 международных гроссмейстера, и 23 международных мастера и мастера ФИДЕ. Турнирный фонд составляет 12.000 долларов. Установлено 15 основных и 10 специальных призов. В турнире Цахкадзор Open участвуют шахматисты из Армении, России, Украины, Франции, Беларуси, Казахстана, Грузии, Узбекистана, Литвы, Бразилии, Хорватии, Чехии, Израиля, Индии, Китая, Ирана и США.