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Президент России встретился с Генеральным секретарём Организации Договора о коллективной безопасности


Президент России Владимир Путин встретился с Генеральным секретарём Организации Договора о коллективной безопасности Юрием Хачатуровым.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, встреча состоялась в преддверии саммита ОДКБ, запланированного на 30 ноября в Минске.



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