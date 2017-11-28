Президент России встретился с Генеральным секретарём Организации Договора о коллективной безопасности
Президент России Владимир Путин встретился с Генеральным секретарём Организации Договора о коллективной безопасности Юрием Хачатуровым.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, встреча состоялась в преддверии саммита ОДКБ, запланированного на 30 ноября в Минске.
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