Делегация во главе с министром экономического развития и инвестиций Армении Суреном Караяном посетила свободную экономическую зону Мегри. Как сообщает Арменпресс, министр вместе с главным советником премьер-министра Гагиком Мартиросяном, архитекторами-строителями и бизнесменами посетил стройплощадку.

Сурен Караян ознакомился с процессом строительства первого этапа СЗТ Мегри, существующими проблемами и принял соответствующие решения на месте. Работы находятся в завершающей стадии. Таким образом, открытие первого этапа свободной зоны торговли Мегри запланировано на 15 декабря.