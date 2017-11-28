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Открытие первого этапа свободной зоны торговли Мегри запланировано на 15 декабря


Делегация во главе с министром экономического развития и инвестиций Армении Суреном Караяном посетила свободную экономическую зону Мегри. Как сообщает Арменпресс, министр вместе с главным советником премьер-министра Гагиком Мартиросяном, архитекторами-строителями и бизнесменами посетил стройплощадку.

Сурен Караян ознакомился с процессом строительства первого этапа СЗТ Мегри, существующими проблемами и принял соответствующие решения на месте. Работы находятся в завершающей стадии. Таким образом, открытие первого этапа свободной зоны торговли Мегри запланировано на 15 декабря.



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