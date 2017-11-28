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Армении и Россия новым соглашением установят цену на газ


Правительство Армении обсудит вопрос о подписании протокола о внесении изменений в Соглашение Армения-Россия о порядке формирования цены на поставку природного газа в Республику Армения от 2 декабря 2013 года. Как  сообщает Арменпресс, данный вопрос будет обсужден на заседании правительства 30 ноября.

Согласно обоснованию, цена на газ для Армении будет установлена в размере 150 долларов США за 1 тысячу кубометров с 1 января по 31 декабря 2018 года.

Подписание Протокола будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, созданию благоприятных условий для развития экономических связей и продолжению деловой активности.    

В ходе своего официального визита в Армению 23 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что специальный тариф на газ будет сохранен для Армении в следующем году.

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