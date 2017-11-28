НС НКР на пленарном заседании обсудит четыре законопроекта

Председатель Национального собрания Ашот Гулян Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) 28-го ноября созвал рабочее совещание, в котором приняли участие ответственные лица постоянных комиссий, фракций и аппарата НС.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, в ходе совещания были представлены итоги обсуждения четырех законодательных инициатив, проведенного на днях на заседаниях постоянных комиссий по государственно-правовым вопросам, по социальным вопросам и здравоохранению и по вопросам производства и производственных инфраструктур, относительно которых комиссии вынесли положительные заключения.

В повестку предстоящего пленарного заседания была включена также годовая программа Государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции НКР.

Затем председатель НС, согласно Конституции и закону Республики Арцах "Регламент Национального собрания", выступил с заявлением относительно назначения Национальным собранием члена Высшего судебного совета на предстоящем пленарном заседании.

"В установленном порядке фракция "Родина" выдвинула кандидатуру Айрапетян Шушаник Лаврентовны для назначения на должность члена Высшего судебного совета", - отметил Ашот Гулян.

Подводя итоги заседания, председатель парламента объявил, что очередное пленарное заседание состоится 30-го ноября, в 11:00.