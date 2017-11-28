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Автодорога Степанцминда-Ларс открыта


Из Дорожного департамента министерства инфраструктуры и регионального развития Грузии Министерству транспорта, связи и информационных технологий РА сообщено, что, по состоянию на 23-ое ноября 17:30, автодорога Степанцминда–Ларс открыта для всех типов транспортных средств. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.



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