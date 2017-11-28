Президент Армении принял министра иностранных дел Ирана

Президент Армении Серж Саргсян 28 ноября принял министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя гостя, Серж Саргсян с удовлетворением отметил активные взаимные визиты высокого уровня между двумя странами, подчеркнув, что они позволяют с большей заботой развивать построенные на основе вековой дружбы двух народов межгосударственные отношения.

Президент Армении по случаю встречи еще раз выразил свою поддержку дружественному народу Ирана в связи с понесенным вследствие разрушительного землетрясения ущербом, выразив уверенность, что Иран в короткий срок ликвидирует последствия стихии.

Саргсян отметил, что за 25 лет с момента установления дипломатических отношений две страны построили дружественные и основанные на взаимопонимании и уважении отношения. Президент выразил надежду, что эти отношения в том же духе продолжатся и в будущем.

Серж Саргсян подчеркнул, что Армения с иранскими коллегами всегда ведет искренний и открытый диалог и заинтересована в развитии дружественного Ирана и региональной стабильности.

Поблагодарив за прием, министр Зариф передал Сержу Саргсяну теплые приветствия президента Ирана Хасана Рухани, поблагодарив как за присутствие на церемонии инаугурации президента Рухани, так и за направление телеграммы соболезнования в связи с разрушительным землетрясением.

Глава МИД Ирана отметил, что развитие отношений с соседними странами является приоритетом внешней политики ИРИ, и Армения всегда была для Ирана отличным соседом. По словам министра, хотя тесные межгосударственные отношения насчитывают 25 лет, однако отношения двух народов имеют многовековую историю.

Министр Зариф подчеркнул, что народ Ирана питает особое уважение к армянскому народу и армянской общине ИРИ.

Собеседники двусторонне отметили важность укрепления экономических связей и развитие взаимовыгодного сотрудничества в разных сферах. По оценке главы МИД Ирана, армяно-иранские экономические отношения не соответствуют нынешнему высокому уровню политических отношений двух дружественных стран.

Он сообщил президенту Саргсяну, что в основе сегодняшних переговоров с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном были в особенности вопросы развития сотрудничества в этой сфере. Зариф отметил, что на развитие и углубление экономических отношений направлен также проведенный в Ереване армяно-иранский бизнес-форум.

В ходе встречи стороны также с удовлетворением отметили взаимодействие двух стран в международных структурах.