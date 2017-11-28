Премьер-министр Армении принял министра иностранных дел Ирана

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 28 ноября принял министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, приветствуя гостя, премьер отметил, что отношения Армения-Иран находятся на высоком уровне, и в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между двумя государствами. По словам главы правительства, несмотря на то, что сделано многое, есть много совместных достижений, но еще многое предстоит сделать.

Карен Карапетян особо отметил, что у Армении и Ирана есть большой потенциал для развития торгово-экономического партнерства, и несмотря на увеличение экспорта в этом году, нынешние показатели не отражают реального потенциала развития двусторонних экономических отношений.

«Я очень рад, что в Ереване сегодня открылся армяно-иранский бизнес-форум, а заседание армяно-иранской межправительственной совместной комиссии запланировано на декабрь. В октябре у меня был довольно перспективный визит в Иран, и мы достигли договоренностей о развитии партнерства в различных областях. Правительство Армении чрезвычайно заинтересовано и готово поднять товарооборот на новый уровень», - сказал Карен Карапетян.

Передав премьер-министру Армении теплые приветствия первого вице-президент Ирана Эсхака Джахангири, Зариф отметил: «Ваш визит в Иран был очень важным и имел успех. Мы воспринимаем Армению как хорошего соседа. Наши отношения имеют гораздо более долгую историю, чем 25 лет, и эти отношения являются ценным капиталом для двух государств, и мы должны иметь возможность извлекать выгоду из них».

Зариф согласился с премьер-министром Армении, что нынешнее состояние двусторонних экономических отношений не соответствует высокому уровню армяно-иранского политического диалога, отметив, что Иран также заинтересован в активизации экономических отношений с дружественной Арменией.

Премьер-министр Армении и глава МИД Ирана обсудили вопросы сотрудничества в рамках зоны свободной торговли, которая будет открыта в Мегри в декабре. Карен Карапетян отметил, что, учитывая налоговые льготы, предоставленные бизнесу и те особые режимы, которые Армения имеет в разных учреждениях и странах, зона свободной торговли станет хорошей платформой для предпринимателей из Армении, Ирана и третьих стран.

Мохаммад Джавад Зариф отметил, что иранская сторона заинтересована в скорейшем открытии зоны свободной торговли Мегри и готова к сотрудничеству в этом формате.

Стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве в энергетической сфере, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Премьер Карапетян поблагодарил иранские власти за бережное отношение к армянским памятникам в Иране и передал теплый привет первому вице-президенту Ирана Эсхаку Джахангири.