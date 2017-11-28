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В Женеве начались переговоры по Сирии без участия делегации Дамаска


Восьмой раунд межсирийских переговоров стартовал в Женеве во вторник без участия делегации сирийского правительства. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщает Анатолийское агентство новостей.

Глава делегации от сирийской оппозиции Наср аль-Харири провел встречу со специальным посланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Встреча со всеми участниками делегации пройдет позже, отмечается в сообщении.

Аль-Харири подчеркнул, что главная цель оппозиции на этих переговорах - добиться отставки президента Сирии Башара Асада.

В Женеве присутствует одна оппозиционная делегация, в которую входят представители различных сил сирийской оппозиции. Сирийская правительственная делегация присоединится к переговорам 29 ноября.



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