Крайне редкий розовый бриллиант "Розовое обещание" (Pink Promise) весом 14,93 карата был продан на аукционе Christie's в Гонконге за $31,86 млн. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом пишет Forbes.

Оценка его стоимости до аукциона составляла $28-42 млн. Камень вставлен в кольцо из платины в обрамлении мелких бриллиантов.

Отмечается, что "Розовое обещание" описывается как розовый бриллиант "фантазийного яркого" цвета - эта наивысшая характеристика для бриллианта; его физический тип - IIa (камень не содержит примесей азота, что является чрезвычайной редкостью, упрощая обработку и обеспечивая высокое качество цвета).