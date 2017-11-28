Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-11-17

ЕРЕВАН, 28 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 28 ноября, курс доллара США вырос на 0.04 драмa и составил 484.21 драм. Курс евро сократился на 1.84 драмa и составил 575.77 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 8.30 драм. Курс британского фунта сократился на 2.28 драмa и составил 644.14 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 70.16 драмa и составила 20158.63 драм. Цена серебра выросла на 0.80 драмa и составила 266.21 драм. Цена платины выросла на 203.58 драмa и составила 14758.19 драм.