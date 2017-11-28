Азиатские индексы снизились - 28-11-17

ТОКИО, 28 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.04% и составил 22486.24 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.26% и составил 1772.07 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.34% и составил 3333.66 пункта, а HANG SENG снизился на 0.02% и составил 29680.85 пункта.