ОЭСР улучшила прогноз роста мировой экономики в 2017 году

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста глобальной экономики на текущий год. Оценка увеличения реального ВВП в 2017 году повышена до 3,6% с ожидавшихся ранее 3,5%, говорится в докладе организации. В 2018 году ожидается ускорение темпов подъема до 3,7%, этот прогноз не пересматривался. В 2019 году глобальный ВВП повысится на 3,6%, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По итогам прошлого года глобальная экономика выросла на 3,1%. "Мировая экономика окрепла, а меры денежно-кредитного и налогового стимулирования обеспечили синхронизацию роста в большинстве стран", - говорится в обзоре ОЭСР.

"Ожидается, что темпы повышения ВВП несколько улучшатся в 2018 году, но останутся ниже докризисного уровня. Долгосрочные проблемы замедляют темпы роста и негативно влияют на устойчивость экономики", - отмечают эксперты ОЭСР, добавляя, что прогноз на краткосрочную перспективу позитивен.