Время в Ереване: 11:07:36,   28 Ноябрь

Президент Республики Арцах посетил Гадрутский район


Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 28 ноября посетил Гадрутский район и ознакомился с ходом реализации ряда сельскохозяйственных программ.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Бако Саакян отметил важность координации осуществляемых работ и дал конкретные поручения руководителям компетентных органов.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации