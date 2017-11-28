Президент Республики Арцах посетил Гадрутский район
Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 28 ноября посетил Гадрутский район и ознакомился с ходом реализации ряда сельскохозяйственных программ.
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Бако Саакян отметил важность координации осуществляемых работ и дал конкретные поручения руководителям компетентных органов.
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