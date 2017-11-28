Пучдемон назвал условие своего возвращения в Испанию

Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, выдачи которого из Бельгии добивается испанский суд, собирается вернуться в Испанию, если одержит победу на парламентских выборах в автономном сообществе 21 декабря, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Пучдемон баллотируется на выборах от списка блока "Вместе за Каталонию". "Если вы хотите, если хотите, чтобы я был в парламенте, я там буду и займу должность", — заявил Пучдемон в видеообращении, которое размещено в соцсетях.

Испанское правительство ввело в конце октября в автономном сообществе прямое правление, отстранило все региональное правительство, распустило парламент и объявило о проведении досрочных выборов 21 декабря.

Пучдемон назвал проведение выборов "незаконным", но заявил, что "их не боится". "Каждый раз, когда будут объявлять выборы, мы будем участвовать, как это делали все эти годы, выиграем и будем делать очень четкие заявления", — сказал экс-глава каталонского женералитета.

Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и четырех других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Прокуратура Брюсселя потребовала выдать Испании Пучдемона и других экс-членов его правительства. Новое судебное заседание в Брюсселе назначено на 4 декабря.