Ученые выяснили, что в марсианской почве могут жить черви

Ученые из Вагенингенского университета в Нидерландах, исследующие вулканические почвы, установили, что земляные черви могут жить и давать потомство в аналогах марсианского грунта. Отчет о работе публикует Phys.org, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Для имитации марсианского реголита ученые взяли грунт, собранный у вулкана на Гавайях.

В ходе экспериментов ученым также удалось вырастить в этом грунте зеленую фасоль, горох, редис и другие виды растений, которые оказались безопасными для здоровья человека.

Авторы исследования отмечают, что их работа поможет будущим колонизаторам Марса создать на планете замкнутую и эффективную экосистему.