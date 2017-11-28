Вице-спикер НС Армении Арпинэ Ованнисян приняла представителей ООН

28 ноября вице-спикер НС Армении Арпинэ Ованнисян приняла постоянного координатора ООН в РА, постоянного представителя Программы развития (ПР) ООН Бредли Бузетто и заместителя постоянного представителя ПР ООН Д.Марясина. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность углубления сотрудничества в вопросах укрепления демократии, защиты прав человека, верховенства закона. Собеседники детально обсудили возможности и конкретные направления осуществления совместных программ по упрочению связи парламент – общество.