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Президент Армении Серж Саргсян наградил 10 азатамартиков (ополченцев-добровольцев) Медалями признательности


Президент Серж Саргсян сегодня принял участие в мероприятии,организованном по случаю 25-летия создания Пятой мотострелковой добровольческой бригады, внёсшей значительный вклад в победы в Арцахской освободительной войне. Во время мероприятия Президент Республики за проявленную в деле защиты границ Отечества преданность наградил группу азатамартиков (ополченцев-добровольцев) высокими государственными наградами. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Армении Серж Саргсян наградил 10 азатамартиков (ополченцев-добровольцев) Медалями признательности, среди награжденных – Муразик Бабакехвян, Владимир Хроян, Ашот Хоецян, Варужан Минасян, Ваган Манукян, Сейран Затурян, Мушег Карапетян, Хачатур Саргсян и Валерик Хачатрян.

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